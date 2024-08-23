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Россиянин отметил День флага, сорвав триколор с флагштока в Гатчине

В Ленобласти задержали мужчину, который сорвал триколор в День российского флага

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Алексей Майшев/РИА Новости

Житель Ленобласти похитил флаг России и попал под статью. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел в Гатчине накануне, то есть в День Государственного флага Российской Федерации. По данным, издания мужчина сорвал полотно с флагштока на Соборной улице и сбежал.

Спустя несколько часов похитителя триколора задержали, а похищенный флаг вернули на место. Оказалось, что 36-летний мужчина имеет несколько судимостей за имущественные преступления. Первую кражу он совершил в 24 года, а в 2015 году его лишили свободы на 11 лет.

Досрочно освободившийся из колонии рецидивист стал фигурантом дела о надругательстве над российским флагом. Его отпустили под подписку о невыезде.

Российского военного отдали под суд за то, что он с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России.

Ранее в США неизвестная изрезала семь американских флагов и показала в камеру средний палец.

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