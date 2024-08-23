В Москве стартовал конкурс «Московская a cappella»

В столице стартовал фестиваль «Московская a cappella», в рамках которого пройдут выступления музыкантов со всего мира. Конкурс продлится до 1 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

В ходе фестиваля выступления около 150 коллективов пройдут в амфитеатрах, на открытых музыкальных площадках и балконах зданий. Например, на Манежной, Тверской и Болотной площадях, а также на площади Революции и в Камергерском переулке.

В концертную программу вошли выступления таких коллективов, как HUG Vocal Band из Китая, кубинский Cuban Soul, «Сибирская женская акапелла» из Новосибирска, фольклорный ансамбль «Златица» и многих других артистов.

Выступления пройдут во всех округах столицы на 40 площадках. Среди конкурсантов будут гости более чем из 10 стран мира.

«Каждый конкурсант будет представлять свое творчество не менее трех дней. Оценивать исполнителей предстоит как именитым артистам, среди которых Валерия, Егор Крид, Юлия Волкова, так и зрителям с помощью онлайн-голосования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проголосовать за понравившегося исполнителя можно на сайте конкурса. Имена победителей объявят на большом выступлении.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Московская a cappella» — уникальное по масштабу и концепции мероприятие. Одно из условий участия — полное отсутствие аккомпанемента. Впервые фестиваль акапельного пения и одноименный вокальный конкурс прошли в городе в 2017 году, собрав более четырех миллионов гостей.