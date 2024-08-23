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В Кизеле спасли кота из-под завалов обрушившегося дома

Спасатели освободили кота, зажатого между обломками в доме в пермском Кизеле

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МЧС РФ по Пермскому краю

Спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали пермские спасатели», — говорится в сообщении.

После спасения кота покормили и разместили в служебном автомобиле МЧС. Кот держится поближе к спасателям и ожидает встречи с хозяином.

Днем ранее сообщалось о спасении еще двух котов из-под завалов жилого дома.

Взрыв в доме Кизела произошел утром 22 августа. Взрыв привел к разрушению нескольких квартир, один человек оказался в больнице, еще один от госпитализации отказался. В некоторых источниках появлялась информация о том, что причиной произошедшего стала газовая колонка.

Ранее появилось видео с места обрушения дома в Пермском крае.

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