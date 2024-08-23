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В порту «Кавказ» ликвидируют разлив нефти

В морском порту «Кавказ» ликвидируют разлив нефтепродуктов после атаки ВСУ

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Reuters

В морском порту «Кавказ» продолжаются работы по ликвидации последствий после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порту введен особый режим. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале со ссылкой на Минтранс России.

«Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент Керченская паромная переправа не работает на период устранения последствий атаки.

Уточняется, что грузовой транспорт может воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

Днем 22 августа украинская армия нанесла удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Позднее украинские войска подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани. Соответствующее заявление сделал спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.

Ранее в ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели».

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Атака ВСУ на порт «Кавказ»
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