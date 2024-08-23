МЧС предупредило москвичей о ливнях и ветре

До конца суток 23 августа в Москве и Подмосковье сохраняется вероятность ливней с грозой и сильным ветром. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления МЧС.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

При попадании под ливень МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать свои автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП звоните по телефонам 101 или 112.

23 августа москвичам рассказали о погоде в День знаний. Синоптики утверждают, что 2 сентября будет тепло и облачно, с минимальной вероятностью дождей. Утром температура воздуха ожидается около + 15°C, днем воздух прогреется до +25°C или даже выше. Для Москвы это достаточно жарко, однако, погода будет комфортной, потому что в этот день не будет палящего солнца.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето.