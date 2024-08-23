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Летевший за границу самолет российской авиакомпании вернулся из-за поломки

Aviaincident: летевший за границу лайнер Utair вернулся из-за поломки в Москву

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Depositphotos

Самолет, следовавший из Москвы в Нахичевань (Азербайджан), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации канала, 22 августа, пролетая над Рязанью, экипаж лайнера авиакомпании Utair запросил техническую консультацию с представителями перевозчика из-за возникшей неисправности. После переговоров пилоты приняли решение возвращаться во Внуково, уточнив, что помощь при посадке самолету не потребуется. Самолет благополучно приземлился.

До этого пилоты самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи, передали информацию, что заметили в небе неизвестные объекты. Экипаж, проходя участок в районе города Чудово в Новгородской области, доложил, что «наблюдает связку из десяти шаров ниже зоны полета».

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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