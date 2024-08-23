В КЧР задержали агента Украины, который хотел устроить теракт

В Черкесске задержали жителя Башкирии, который хотел взорвать здание прокуратуры. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, 25-летний молодой человек приехал в Карачаево-Черкесию в конце июля. В начале августа он собрал самодельную бомбу и отправился к зданию прокуратуры на Красноармейской улице. На полпути его поймали и скрутили сотрудники ФСБ. У мужчины нашли два килограмма взрывчатки.

На допросе задержанный рассказал, что представители Украины вышли на него в соцсетях, предложили за денежное вознаграждение устроить взрыв в Черкесске. Тот согласился. О своих действиях он отчитывался напрямую куратору из СБУ.

На мужчину завели уголовные дела по двум частям статьи «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Его арестовали до 2 октября.

Накануне в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о Вооруженных силах РФ. Позже всех троих арестовали.

Ранее сотрудников морского порта «Кавказ» эвакуировали после атаки ВСУ.