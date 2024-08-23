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Керченская паромная переправа временно приостановила работу

Минтранс: паромная переправа в Крым приостановила работу из-за атаки ВСУ на порт

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Керченская паромная переправа временно приостановила работу на период устранения последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный паром с цистернами топлива в порту «Кавказ». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства транспорта России, передает ТАСС.

«На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа не функционирует», — отметили в министерстве.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась, предположительно, из Одесской области. Сообщалось, что впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. Его площадь составила 500 квадратных метров. В тушении горящих топливных цистерн принял участие прибывший к месту происшествия пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что на стоянке у порта «Кавказ» скопилось около 65 фур.

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