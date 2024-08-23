Финский журналист раскрыл, как Запад отреагировал на указ Путина о переселенцах

Многие граждане на Западе давно ждали указа президента России Владимира Путина о переселенцах. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил финский журналист Кости Хейсканен. Он обратил внимание, что люди из Европы массово устремились в РФ.

«Сейчас я наблюдаю, находясь и в новых регионах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, что из западных стран, из Финляндии, из Скандинавии, из Прибалтики, люди просто бегут. Берут самое необходимое и уезжают на своих машинах. Потому что там фашизм проснулся везде», — рассказал репортер.

Он добавил, что неизбежная победа российской армии «проявила оскал Запада, который был спрятан под улыбкой».

19 августа Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Помощь будут оказывать иностранцам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России.

До этого МВД РФ выдало многодетной семье из США свидетельство о временном убежище в РФ. Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер приняли решение переехать в Россию на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также некачественного образования. В дальнейшем они рассчитывают получить российское гражданство.

Ранее бывший американский боксер признался в любви к флагу России.