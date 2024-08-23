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На ж/д станции в Москве загорелся пост секционирования контактной сети

РИА: на станции «Молжаниново» загорелся пост секционирования контактной сети

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пост секционирования контактной сети горел ночью на железнодорожной станции «Молжаниново» на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экстренных служб.

«На станции «Молжаниново» загорелся пост секционирования вдоль 2-го пути. Движение поездов не нарушалось», — сообщил источник.

Загорелись два ящика, площадь возгорания составила. Причины произошедшего на данный момент выясняются.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что после пожара в московском районе Солнцево, в котором сгорели пять легковых машин и микроавтобус, разыскивают школьника.

Как сообщил источник, мальчик играл со спичками, в результате чего возник пожар, уничтоживший автомобили, микроавтобус и строительный мусор на площади 100 кв. м. Местные жители отодвинули от очага пожара несколько припаркованных машин. О ребенке со спичками сообщил один из очевидцев происшествия.

Ранее в Москве мужчина с расстройством личности устроил пожар в МФЦ.

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