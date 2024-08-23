На накопительной стоянке у порта «Кавказ» наплыва машин не наблюдается

После ракетной атаки Украины на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае наплыва машин не произошло, водители выбирают сухопутный путь через Ростовскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на существующей площадке, рассчитанной на 750 машин, в настоящее время стоят около 65 фур, что совсем немного и говорит о том, что водители следуют по альтернативным маршрутам. Заметного наплыва машин не произошло. Для сравнения, до ракетной атаки на порт на той же накопительной площадке стояли 53 машины.

Вечером 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась, предположительно, из Одесской области. Впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. В тушении горящих топливных цистерн участвовал прибывший к месту происшествия пожарный поезд.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что число спасенных после атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» достигло 17.