В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС продолжают тушение лесного пожара

В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС России продолжают тушение лесного пожара. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в Гоначхирском ущелье огонь охватил 15 гектаров. Пожарные не допустили распространения пламени в направлении поселка Домбай.

Всего в тушении пламени задействованы около 220 человек и 54 единицы техники. Также используют вертолет МЧС, воду будут наполнять из водоемов Туманлы-Кёль и Кара-Кёль.

22 августа сообщалось, что группа туристов застряла в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесской Республике из-за сильного лесного пожара. На помощь к ним отправились 40 сотрудников МЧС РФ. К утру 23 августа спасатели вывели оттуда 236 человек, в том числе 43 ребенка.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что для людей организовали все необходимое: питание, воду, а также раздали сухпайки.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.