Еще один западный журналист незаконно проник в Курскую область

Корреспондент медиагруппы Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Ник Коннолли проник в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации на сайте медиагруппы утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет расследовать все случаи посещения журналистами западных СМИ Курской области.

По словам Захаровой, расследование затронет каждого журналиста, или «так называемого журналиста, или тех, кто работает под прикрытием западных журналистов».

До этого политолог Александр Казаков заявил, что западных журналистов, снимающих репортажи в Курской области, следует приравнять к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

17 августа итальянская телерадиокомпания RAI отозвала с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи в Курской области. К тому времени ФСБ уже возбудила уголовное дело против иностранных репортеров за нелегальное пересечение границы страны.

Ранее в МИД РФ вызвали временную поверенную США из-за американских репортеров в Курской области.