Владелец рехаба в Ленобласти попался на перевозке наркотиков

Учредителя центра реабилитации для наркозависимых задержали в Петербурге в наркотическом опьянении и с запрещенными веществами, пишет «Фонтанка».

Автомобиль такси, в котором находили 24-летняя девушка и 53-летний мужчина, был остановлен сотрудниками ГАИ на проспекте Обуховской Обороны. Инспекторы обратили внимание на странное поведение пассажиров, из-за чего их доставили в отдел внутренних дел для досмотра. Там у задержанной нашли и изъяли пакет с синтетическим наркотиком. Она призналась, что употребляет запрещенные вещества вместе со спутником и сожительствует с ним.

Правоохранители сильно удивились, когда узнали, что партнером девушки является владелец рехаба в Ленобласти. До сих пор он не привлекался за наркотические преступления, но был судим за имущественные. На пару составили протокол за потребление «синтетики», а в отношении молодой женщины возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.