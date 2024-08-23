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Владелец рехаба в Ленобласти попался на перевозке наркотиков

В Петербурге задержали владельца рехаба в состоянии наркотического опьянения

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Shutterstock

Учредителя центра реабилитации для наркозависимых задержали в Петербурге в наркотическом опьянении и с запрещенными веществами, пишет «Фонтанка».

Автомобиль такси, в котором находили 24-летняя девушка и 53-летний мужчина, был остановлен сотрудниками ГАИ на проспекте Обуховской Обороны. Инспекторы обратили внимание на странное поведение пассажиров, из-за чего их доставили в отдел внутренних дел для досмотра. Там у задержанной нашли и изъяли пакет с синтетическим наркотиком. Она призналась, что употребляет запрещенные вещества вместе со спутником и сожительствует с ним.

Правоохранители сильно удивились, когда узнали, что партнером девушки является владелец рехаба в Ленобласти. До сих пор он не привлекался за наркотические преступления, но был судим за имущественные. На пару составили протокол за потребление «синтетики», а в отношении молодой женщины возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.

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