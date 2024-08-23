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В Сочи туристка прыгнула с семиметрового каньона в реку и не смогла выплыть

В Сочи туристка прыгнула с семиметрового каньона в реку и не смогла выплыть сама

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ЮРПСО МЧС России

В Сочи 25-летняя туристка из Москвы получила травмы при прыжке с обрыва в реку, ее эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошел 22 августа в районе каньона «Белые скалы». Туристка из Москвы прыгнула с семиметровой высоты в купель реки Большая Хоста. Девушка ударилась о воду и не смогла выплыть на берег самостоятельно из-за травмы спины. Ей помогали муж и инструктор, который сопровождал пару на трекинге.

Супруг пострадавшей вызвал специалистов экстренных служб. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли туристку по вертикальному скальному участку, после чего транспортировали до машины скорой помощи.

До этого в Сочи нашли пропавшую пенсионерку, которая выживала в горах несколько дней.

Ранее на Байкале спасли иностранного туриста, который сорвался со скалы и повис.

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