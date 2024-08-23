«Росэнергоатом» предупредил об отключении одного энергоблока Курской АЭС

Четвертый энергоблок Курской атомной электростанции (АЭС) будет отключен в рамках проведения планового ремонта. Об этом сообщает концерн «Росэнергоатом».

«Энергоблок №4 Курской АЭС будет отключен от сети 25 августа для проведения ППР (планово-предупредительного ремонта. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы продлятся 59 суток, а осуществлять ремонт будут 2 тыс. специалистов электростанции, «Атомэнергоремонта» и «Пролога». В рамках ремонта будет произведена модернизация оборудования.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. По данным источника ТАСС, беспилотник сбили в непосредственной близости от АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сбитый аппарат нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

В МИД РФ назвали попытку ВСУ атаковать дроном АЭС актом ядерного терроризма.

Ранее в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.