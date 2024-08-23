Пенсионер из ХМАО хранил дома взрывчатку и попался полиции

В Октрябрском районе ХМАО нашли взрывчатку, которая хранилась у пожилого местного жителя. Об этом сообщили в полиции Югры.
Недавно правоохранители узнали, что 68-летний мужчина хранит по месту жительства взрывчатое вещество массой 355,5 грамма. Как оно попало к хозяину, пока неизвестно.
Находку у пенсионера изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты должны установить, какую опасность она могла представлять.
«Возбуждено уголовно дело», — говорится в публикации.
За незаконное хранение взрывчатого вещества пенсионеру грозит реальный срок до восьми лет.
В июле правоохранители нашли посылку со взрывчаткой, два месяца лежавшую на складе транспортной компании в Петербурге.
Ранее жителя Орловской области поймали при продаже взрывчатки.