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Пенсионер из ХМАО хранил дома взрывчатку и попался полиции

В ХМАО возбудили дело против пенсионера, который хранил дома взрывчатку

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Global Look Press

В Октрябрском районе ХМАО нашли взрывчатку, которая хранилась у пожилого местного жителя. Об этом сообщили в полиции Югры.

Недавно правоохранители узнали, что 68-летний мужчина хранит по месту жительства взрывчатое вещество массой 355,5 грамма. Как оно попало к хозяину, пока неизвестно.

Находку у пенсионера изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты должны установить, какую опасность она могла представлять.

«Возбуждено уголовно дело», — говорится в публикации.

За незаконное хранение взрывчатого вещества пенсионеру грозит реальный срок до восьми лет.

В июле правоохранители нашли посылку со взрывчаткой, два месяца лежавшую на складе транспортной компании в Петербурге.

Ранее жителя Орловской области поймали при продаже взрывчатки.

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