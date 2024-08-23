Врач рассказала, кому полезно пить растительное молоко

Растительное молоко полезно для тех людей, которые не могут пить обычное. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории из Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

«Растительное молоко изобретено для тех людей, кто не переносит молочный сахар — лактозу и молочный белок — казеин. Поэтому для той небольшой группы лиц, популяция которых обладает такой особенностью, растительное молоко является спасением», — сказала специалист.

При этом для остальных людей польза и вред от этого продукта будут относительными, отметила она. По ее словам, лучше всего выбирать продукцию, изготовленную из растений или зерен, потому что ее можно считать полезной и диетической. При этом молоко, в котором есть ароматизаторы, красители, эмульгаторы, содержат маленького количество натурального, отметила Гончарова.

Дипломированные диетологи Кимберли Гомер, Шери Бергер и Елена Уилер до этого рассказали, что злоупотребление орехами, растительным молоком и закусками с искусственными подсластителями может привести к потере контроля над аппетитом и увеличению веса.

Ранее диетолог перечислила недостатки растительного молока.