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Мужчину и 17-летнего юношу задержали за заказной поджог в Петербурге

В Петербурге задержали 33-летнего мужчину и его юного сообщника за поджог двери

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полицейские задержали поджигателей дверей, сообщили в пресс-службе УМВД по городу и Ленобласти.

Около недели назад 48-летняя жительница одного из домов по Стародеревенской улице обратилась в полицию и заявила о том, что кто-то поджег дверь ее квартиры на 10-м этаже. По факту инцидента было возбуждено дело об умышленном повреждении имущества.

Личности предполагаемых поджигателей установили и задержали спустя время, ими оказались двое жителей Сертолово. По данным ведомства, 33-летний мужчина нашел себе 17-летнего помощника, вдвоем они откликнулись на предложение о быстром и легком заработке, которое было размещено в Telegram-канале. Как стало известно, заказчик обещал каждому по 15 тыс. рублей, но денег исполнители так и не получили.

Ранее хозяин квартиры поджег ее вместе с должниками-арендаторами и их детьми.

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