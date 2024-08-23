В Польше разгорелся коррупционный скандал из-за поставок на Украину

В Польше разгорелся коррупционный скандал, связанный с поставкой генераторов на Украину и трениями между политическими противниками. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, суд вынес решение о заочном аресте бывшего главы правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михаила Кучмеровского, которого обвиняют в злоупотреблениях при поставках генераторов для нужд Украины. Реализация проекта велась на средства гранта ЕС в размере €114 млн.

Следствие полагает, что при проведении закупок отдавалось предпочтение определенным компаниям, в чем есть коррупционная составляющая.

После этого бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил нынешнего главу кабмина Дональда Туска в политической расправе. По словам Моравецкого, обвиняемый по делу Кучмеровский был автором реформы, благодаря которой RARS стала «центром реальной поддержки Украины» и позволила оперативно закупать нужное оборудование. За это Моравецкий получил от президента Украины Владимира Зеленского орден «За заслуги».

Коррупция не впервые проявляется в отношениях двух стран. Так, в мае Польша отменила запланированные переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против ряда переговорщиков со стороны Киева.

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