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Россиянам рассказали, что делать при отравлении ложными грибами

Миколог Кассанелли: при отравлении ложными грибами нужно вызвать скорую помощь

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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Человеку, который съел ложный гриб, важно сразу же вызвать скорую помощь. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли, передает Pravda.Ru.

Он напомнил, что употребление ядовитых двойников съедобных грибов может грозить отравлением и другими более серьезными последствиями.

«Если вы случайно съели ложный гриб, в первую очередь необходимо позвонить в скорую помощь и попытаться очистить желудок, выпив как можно больше воды и вызвав рвоту. Лучше всего использовать подсоленную воду или слабый раствор марганцовки», — отметил Кассанелли.

По его словам, остатки ядовитого гриба лучше сохранить, чтобы врачи могли исследовать их и назначить пострадавшему наиболее точное лечение.

Эксперты Рослесинфорга до этого говорили, что для обычных грибников, которые выходят на «тихую охоту» не чаще, чем один-два раза в сезон, наибольшую опасность представляют ядовитые грибы, которые маскируются под съедобные. Не все грибы сразу «кричат» о своей опасности, как красные мухоморы или бледные поганки, предупредили они.

Ранее был назван топ-5 самых полезных грибов.

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