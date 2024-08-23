Доктор Мясников объяснил влияние БАДов на здоровье людей

Ситуация с биологически активными добавками остается неблагополучной в разных странах, поэтому специалисты регулярно проводят исследования и тестирования продукции. Многие из таких БАДов – это только товар для бизнеса, но встречаются и такие, которые действительно приносят пользу здоровью, рассказал заслуженный врач России Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

«У меня были случаи, когда я выписывал БАД, но пациент потом сказал, что с ним происходит что-то странное, я отправил их на исследование, и там обнаружили эфедру. К сожалению, это факт», — рассказал врач.

Рынок БАДОВ на сегодняшний день, по словам Мясникова, намного шире, чем обычных лекарств. Это связано с тем, что препараты нужно тестировать, проводить испытания, а БАДЫ – нет.

«БАДы слепили из того, что было, вложился в рекламу — и можешь продавать. Это бизнес, но среди этих добавок иногда попадаются достойные вещи», — заключил доктор, призвав россиян быть осторожными при выборе таких добавок.

Напомним, специалисты Роскачества провели исследование продукции, размещенной на маркетплейсах, и выявили свыше 400 БАДов, в составе которых были запрещенные вещества. Кроме того, обнаружено свыше 60 тыс. добавок, продававшихся на маркетплейсах без свидетельства о госрегистрации. Также были найдены БАДы с превышением уровня содержания биологически активных веществ.

Врачи ранее объяснили, какие БАДы действительно полезны для здоровья и красоты.