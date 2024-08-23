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Диетолог перечислила недостатки растительного молока

Диетолог Евстигнеева: в растительном молоке содержится мало белка

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Linnea Rheborg/Global Look Press

Растительное молоко имеет бедный белковый состав, в этом параметре оно уступает животному. Об этом «Москве 24» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

По ее словам, хороший белковый состав есть только в соевом молоке. Помимо этого, в животном молоке присутствуют кальций и витамин D, которые нужны, в том числе, для укрепления костной ткани. Растительный продукт содержит кальций, однако, он будет усваиваться хуже, уточнила эксперт.

«Поэтому я не рекомендую полностью замещать животные молочные продукты растительными. А тем, кто все же отказывается от обычного молока в пользу растительного, советую обязательно следить за уровнем необходимых элементов и восполнять их недостаток из других продуктов», — отметила Евстигнеева.

Она также призвала изучать состав растительного молока перед покупкой, потому что в нем могут содержаться сахар, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы.

Дипломированные диетологи Кимберли Гомер, Шери Бергер и Елена Уилер до этого рассказали, что злоупотребление орехами, растительным молоком и закусками с искусственными подсластителями может привести к потере контроля над аппетитом и увеличению веса.

Ранее нутрициолог развеяла три главных мифа о молоке.

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