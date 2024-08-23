Москвичам рассказали о погоде в День знаний

В День знаний, 2 сентября, в Москве ожидается теплая и облачная погода. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в последние числа августа в столице будет жара, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +30...+31°C. При этом в воскресенье, 1 сентября, температура немного понизится.

«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей — минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13–15°C, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25–27°C», — сообщила Позднякова.

Синоптик отметила, что для Москвы это достаточно жарко, однако, погода будет комфортной, потому что в этот день не будет палящего солнца.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в столичном регионе прогнозируется повышение температур воздуха в диапазоне +26-31°С уже в понедельник на следующей неделе, температура воды к выходным повысится до +21°С.

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