Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в День знаний

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В День знаний, 2 сентября, в Москве ожидается теплая и облачная погода. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в последние числа августа в столице будет жара, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +30...+31°C. При этом в воскресенье, 1 сентября, температура немного понизится.

«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей — минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13–15°C, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25–27°C», — сообщила Позднякова.

Синоптик отметила, что для Москвы это достаточно жарко, однако, погода будет комфортной, потому что в этот день не будет палящего солнца.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в столичном регионе прогнозируется повышение температур воздуха в диапазоне +26-31°С уже в понедельник на следующей неделе, температура воды к выходным повысится до +21°С.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами