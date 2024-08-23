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Россиянам рассказали, как замедлить старение

Биолог Суркова: образ жизни может замедлить старение

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Shutterstock

Генетика и образ жизни могут повлиять на скорость старения. Об этом kp.ru рассказала кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.

«Одной «таблетки от старости» явно не будет. В то же время важно понимать, что скорость старения, риски развития возрастных заболеваний зависят от генетики и образа жизни. Чтобы сдвинуть вперед пики старения, специалисты советуют регулярно проходить диспансеризацию или чек-апы (комплексные медосмотры) — это позволит как можно раньше увидеть отклонения и принять меры для их исправления», — отметила эксперт.

Помимо этого, банальным, но действенным советом для продления молодости является ведение здорового образа жизни, продолжила Суркова. Еще один способ, о котором она рассказала, — вакцинация. По словам специалиста, это позволит улучшить работу иммунной системы.

Эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова до этого говорила, что бороться с возрастными изменениями и обеспечить нормальную работу организма может помочь только сбалансированный рацион. Чтобы сохранять красоту и молодость, по ее словам, в первую очередь нужно соблюдать питьевой режим, поскольку обезвоживание провоцирует сухость кожи и появление морщин.

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