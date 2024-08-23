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Россияне ответили, как они выбирали профессию

«КП»: 38% россиян случайно выбрали свою профессию

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Shutterstock/shisu_ka

Более трети (38%) россиян не выбирали себе профессию, а оказались в ней случайно, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,3 тыс. человек.

Некоторых из них устроили на работу знакомые, кто-то остался там после подработки.

«Однажды мой одноклассник сломал ногу и лежал в больнице. Когда мы друзья из класса приехали его навестить, я увидела группу студентов-практикантов, они были все в белых халатах и такие деловые. Это решило мой выбор в профессии. 41 год проработала медсестрой и ни разу об этом не пожалела», — поделилась участница опроса.

Еще 30% опрошенных ответили, что на их выбор повлияли родители, которые помогли определиться со специальностью или устроиться на работу. 13% выбрали профессию на основе своих увлечений и хобби, 7% — под влиянием школы. 5% ответили, что сделали выбор по совету друзей, 4% — вдохновившись книгами и фильмами. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что большинство — 62% — опрошенных россиян признались, что изменили бы сейчас свое решение о выборе профессии. Мужчины чаще стремятся изменить свою профессию (68% против 56% среди женщин).

Ранее россиянам рассказали, как быстро освоиться на новом рабочем месте.

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