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Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий в сентябре

«Купибилет»: в топ дешевых направлений на сентябрь вошли Минск и Шымкент

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Depositphotos

В топе бюджетных зарубежных направлений для путешествий в сентябре первое место занял Минск – столица Белоруссии. Перелет туда обойдется россиянам в 16 654 рубля, передает RT со ссылкой на данные сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет».

На втором месте рейтинга – Шымкент (Казахстан), куда можно долететь за 21 827 рублей. Замыкает тройку лидеров в топе самых недорогих зарубежных направлений Астана с билетом на самолет за 21 827 рублей.

Также в рейтинг вошли такие зарубежные города, как Ереван (Армения), куда можно добраться за 25 400 рублей, Ташкент (Узбекистан) со стоимостью перелета в 29 123 рубля. Относительно недорого можно слетать в Баку (Азербайджан) – за 33 843 рубля, в Тбилиси (Грузия) – за 35 546 рублей, а также в Стамбул (Турция) — перелет туда обойдется в 37 999 рублей.

В целом в сентябре многие направления для путешествий становятся более привлекательными и доступными, считает директор по маркетингу сервиса Екатерина Долгих. По ее словам, цены на перелеты в популярные у россиян места выросли незначительно – это делает сентябрь идеальным для путешествий.

Напомним, специалисты считают, что осень является лучшим временем для поездки в ЮАР. Поездка по авторскому туру с перелетом из Москвы обойдется примерно в 480 тыс. рублей на человека. Также в это время года рекомендуется увидеть Японию (придется потратить 580 тыс. рублей на человека) и Бали (стоимость туров стартует от 125,4 тыс. рублей).

Ранее стало известно, сколько россиян путешествуют в кредит.

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