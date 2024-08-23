Мужчина взял взаймы 840 тыс. рублей и нанял снайпера, чтобы не отдавать деньги

Житель Новосибирской области попытался расправиться с другом, который одолжил ему крупную сумму денег. Об этом сообщает прокуратура региона.

В конце 2022 года мужчина, взявший у своего приятеля 840 тыс. рублей взаймы, решил устранить «кредитора», у которого под залогом находилось его имущество. Грязную работу злоумышленник предложил своему знакомому, и тот согласился. Вдвоем мужчины обзавелись травматическим пистолетом и пневматической винтовкой с оптическим прицелом, а также подготовили армированный скотч и большие полимерные пакеты.

20 декабря подсудимые прибыли к дому потерпевшего на автомобиле, и должник сообщил «кредитору», что хочет с ним поговорить. Он зашел внутрь, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, а спустя некоторое время попросил потерпевшего его проводить и вышел с ним за пределы придомовой территории. В этот момент его подельник произвел через приоткрытое окно автомобиля не менее двух выстрелов из винтовки, одна из пуль попала в голову мужчины, но он остался жив.

Тогда сообщники решили стрелять по жизненно-важным органам жертвы, удерживая его за одежду. Однако потерпевший оказал сопротивление нападавшим, выхватил оружие и забежал в дом. Лопатой он ударил должника, который пытался помешать ему закрыть входную дверь, а затем поднялся на второй этаж, откуда несколько раз выстрелил из своего охотничьего карабина в сторону злоумышленников.

Против нападавших было возбуждено уголовное дело. За покушение на жизнь человека суд назначил каждому фигуранту 14 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а также должны заплатить потерпевшему 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее молодого человека похитили и пытали из-за долга перед наркомафией.