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Профессор оценил новость о возможном появлении нового среднего класса в России

Профессор Сафонов: новый средний класс не появится в России

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Shutterstock

Предположение о том, что в России может сформироваться новый средний класс из участников военных действий, а также людей, занятых в сферах импортозамещения, является спорным. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он напомнил, что понятие «средний класс» относится в первую очередь к социальному статусу.

«Исторически это люди с хорошим образованием и с высоким уровнем профессиональной подготовки, что и позволяет им зарабатывать выше среднего. Кроме того, эти заработки должны быть устойчивыми, а не вызванными временной конъюнктурой. Иначе у нас и курьеры в средний класс попадут — у них доходы сейчас зачастую бьют любую обрабатывающую промышленность», — подчеркнул Сафонов.

Накануне данные из аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показали, что доходы высокодоходных групп в России растут значительно быстрее остальных, что может быть связано с дефицитом кадров, увеличением выплат в медицине и IT-индустрии, а также ростом денежного довольствия военных. Эксперты считают, что в России формируются предпосылки для появления новых групп среднего класса из участников военных действий и занятых в сферах импортозамещения.

Ранее сообщалось, что в России средним классом признали треть населения.

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