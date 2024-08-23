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Стало известно, в каком возрасте россияне достигают пика карьеры

RT: россияне назвали возраст с 35 до 39 лет временем для пика карьеры

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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в основном считают, что пик карьерного развития приходится на возраст с 35 до 39 лет – так ответили 25% участников соответствующего опроса. Чуть меньше (17%) полагают, что пика карьеры чаще достигают в 40-44 года, цитирует RT результаты исследования.

Возраст от 45 до 49 лет для карьерного пика назвали 13% опрошенных. По 6% россиян думают, что он приходится на 25-29 лет или на 50-54 года. Еще 12% людей назвали 55 лет, а возраст с 19 до 24 лет выбрали только 1% респондентов.

Также россиян спросили, какая зарплата должна быть на пике карьеры. Большинство (37%) ответили, что сумма должна превышать 300 тыс. рублей. Еще 17% считают, что зарплата на пике карьерного роста колеблется от 200 тыс. до 250 тыс. рублей. Сумму от 100 тыс. до 150 тыс. рублей выбрали 15% участников опроса.

Пик карьеры – это достижение сотрудником максимума своих возможностей в конкретной профессии. Проявиться он может, в том числе, как получение высшей должности или достижение успеха в проекте, объяснил замгендиректора «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и «СберПодбор» Александр Ветерков.

«Пик карьеры не всегда совпадает с возрастом. Он может наступить в разное время для разных людей в зависимости от множества факторов», — объяснил он.

Результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» основаны на опросе более 3,5 тыс. жителей со всех регионов страны.

До этого почти треть — 29% — опрошенных россиян заявили, что внешность важна для построения карьеры. При этом 35% опрошенных признались, что хотели бы внести небольшие изменения в свою внешность ради более успешного карьерного продвижения.

Ранее россияне назвали фактор, который считают важным для успешной карьеры.

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