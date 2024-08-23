Центр Воронежа остался без света из-за аварии на сетях

В Воронеже из-за аварии на сетях отключена подача электроэнергии пользователям центра города. Специалисты ведут восстановительные работы, сообщает Telegram-канал «Блокнот Воронеж» со ссылкой на представителей «Россетей».

В сообщении отмечается, что технологические нарушения в работе электрооборудования привели к отключениям в центральной части города на проспекте Революции, площади Ленина, улицах Плехановской и Карла Маркса. Параллельно ведется переключение потребителей на резервные схемы подачи электроэнергии. Работы ведут специалисты «Воронежской горэлектросети».

За последние дни этот случай не первый. 21 августа энергетики информировали об отключении электроэнергии в Северном микрорайоне Воронежа, перед этим свет отключали в Левобережном районе города.

22 августа сообщалось, что в Крыму из-за аварии на сетях частично остались без света Алушта, Саки и Судак. Всего обесточенными оказались 66 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электричеством 7163 человека.

Ранее массовое отключение электроэнергии было зафиксировано в Приморье.