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Гражданина Казахстана задержали в Москве по подозрению в диверсии

SHOT: гражданина Казахстана задержали в Москве за съемку военкомата

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве задержали гражданина Казахстана, который снимал военкомат на телефон. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 47-летнего Алексея Т. задержали 21 августа у здания военкомата на Мантулинской улице в Пресненском районе столицы. В тот момент мужчина был пьян и не успел закончить, как рядом оказались правоохранители.

В отделении задержанный заявил, что приехал в Москву в туристических целях и заселился в «Новотель». Как уточняется, гостиница располагается в 17 минутах ходьбы от заинтересовавшего иностранца военкомата.

Алексея заподозрили в приготовлении к диверсии. Его допрашивают, ведется следствие.

Ранее в Москве задержали итальянца за запуск квадрокоптера в центре города.

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