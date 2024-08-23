В «Лаборатории Касперского» рассказали, как защититься от онлайн-угроз

Россиянам стоит использовать для своих аккаунтов только надежные и уникальные пароли, которые будут состоять минимум из 12 знаков и содержать буквы в разном регистре, цифры и спецсимволы, чтобы защититься от онлайн-угроз. Об этом kp.ru сообщили в «Лаборатории Касперского».

Для генерации паролей можно использовать специальные менеджеры паролей. Помимо этого, специалисты советуют настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, а также не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или социальных сетях.

Перед тем, как вводить данные на сайтах, стоит внимательно проверять его название в адресной строке, отмечают эксперты. Рекомендуется также использовать программы, определяющие потенциально мошеннические и спам-номера, и установить надежное защитное решение (например, антивирус), которое не позволит скачать вредоносное программное обеспечение.

Руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин до этого говорил, что мошенники могут отправлять родителям фейковые опросы, например, об учебном процессе или о питании, в преддверии 1 сентября.

Ранее эксперт рассказала о способе обмана с фейковыми звонками из Соцфонда.