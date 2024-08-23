Женщина ушла в лес без телефона, чтобы побыть в одиночестве, и пропала

В США женщина ушла в лес, чтобы побыть в одиночестве, и пропала. Об этом сообщает CBS News.

Туристка из Канады, 53-летняя Джина Чейз, пропала 14 августа у пешеходной тропы в окрестностях Норвуда в юго-западной части штата Колорадо. Как стало известно, она отправилась в лес, надеясь провести время без телефона и без еды. При этом женщина входила в группу энтузиастов «духовного похода». Так называется программа «получения максимального духовного опыта общения с природой», которой руководит «Институт долины Анимас».

Чейз отправилась в путь в среду, а в четверг была объявлена пропавшей без вести после того, как другие туристы поняли, что она не ночевала в лагере. К ее поискам сразу приступили спасатели, полицейские и служебные собаки, также работы велись с воздуха. 17 августа жительница Канады была найдена живой и невредимой.

Окружной шериф посоветовал любителям походов никогда не отправляться в глушь в одиночку и всегда брать с собой технику для связи.

«Природа не заботится о вашей безопасности», — подчеркнул он.

Ранее пропавшего во время похода туриста нашли живым спустя две недели поисков.