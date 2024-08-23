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На Польшу упал второй объект с надписями на русском языке

RMF FM: второй за сутки метеозонд с надписями на русском языке упал в Польше

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Global Look Press

Второй за несколько дней объект с надписями на русском языке упал на территории Польши. Предполагается, что это метеорологический зонд, сообщает радиостанция RMF FM.

Вызвавшие беспокойство предметы были найдены в лесу неподалеку от города Пиш Варминско-Мазурского воеводства. Предполагается, что это части российского метеозонда, которые не несут никакой опасности. На месте обнаружена лишь измерительная аппаратура без воздушного шара, к которому она крепилась. Место находки охраняется полицией, устройство будет изучено специалистами.

Подобные находки случаются в Польше время от времени. Аналогичный объект был найден 21 августа в 20 километрах севернее Ольштына, а до того метеозонды падали на территории страны в марте. По данным польских властей, они были выпущены с метеостанции в окрестностях Калининграда.

20 июля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских систем противовоздушной обороны. Их запускали роем по 15-20 штук на высоту до 4 километров.

Ранее ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область.

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