В Новороссийске горит мусорный полигон

Мусорный полигон горит в Новороссийске Краснодарского края на площади в две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

По его словам, о пожаре стало известно рано утром 23 августа. На место были направлены оперативные службы в составе 20 человек и восьми единиц техники.

На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Власти ищут альтернативное решение, добавил Кравченко.

Мэр выехал на место возгорания. Он отметил, что для устранения ЧП задействованы все оперативные службы и специальная техника.

22 августа сообщалось, что группа туристов застряла в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесской Республике из-за сильного лесного пожара. На помощь к ним отправились 40 сотрудников МЧС РФ. К вечеру спасатели МЧС РФ вывели оттуда 193 человека, включая 43 ребенка.

Также 22 августа стало известно, что Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», в результате чего начался пожар, которому был присвоен третий ранг сложности.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.