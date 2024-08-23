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В Старом Осколе устранили аварию на водопроводе

Гладков: в Старом Осколе Белгородской области устранили аварию на водопроводе

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Depositphotos

Коммунальная авария в Старом Осколе Белгородской области устранена, возобновить подачу воды всем абонентам планируется до конца дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Старом Осколе завершается устранение аварии на водопроводе. Сегодня без воды остаются восемь тысяч человек», — рассказал глава региона.

Гладков добавил, что в настоящее время система водоснабжения отремонтирована, сварочные работы завершены, идет заполнение системы.

До этого сообщалось, что в результате коммунальной аварии на водопроводе в Старом Осколе остались без воды свыше 80 тысяч жителей. Отключения произошли в центральной части города.

Абонентам осуществлялся подвоз воды. Автоцистерны с питьевой водой расположили на улицах Ленина и Крутикова. В больницах и пунктах временного размещения запасы воды имелись в нужном количестве.

Ранее Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ.

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