Раскрыто число россиян, оправдавших невозврат кредитов

Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, но при этом пятая часть граждан допускают невыплату кредита ввиду веских причин. Такая информация следует из опроса аналитического центра НАФИ, находящегося в распоряжении РБК.

Так, правонарушением невозврат кредитного займа назвали 71% респондентов, при этом почти 20% опрошенных считают, что кредит возвращать необязательно.

По данным НАФИ, портрет представителя первой группы выглядит следующим образом. Это россиянин-семьянин старше 35 лет, имеющий высшее образование. Что касается представителей второй группы — как правило, это молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 тысяч человек.

Среди прочего НАФИ приводит данные аналогичного опроса за 2015 год. Тогда считали неправильной невыплату кредита порядка 55% респондентов, тогда как допускали отказ от погашения задолженности 37% опрошенных граждан.

До этого сообщалось, что россияне в июле взяли 2,95 млн микрозаймов, что на 1% превышает количество выдач месяцем ранее.

Ранее российские банки начали ужесточать условия корпоративного кредитования.