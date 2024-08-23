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В Москве арестовали известного белгородского бизнесмена

«Ъ»: в Москве арестовали белгородского бизнесмена Владимира Тебекина

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве арестовали белгородского бизнесмена Владимира Тебекина (Моряк), обвиняемого в махинациях с госимуществом, он безуспешно пытался уехать на СВО. Об этом пишет газета »Коммерсантъ».

Владимир Тебекин — глава организации «Федерация бокса» и президент благотворительного фонда «Айсберг». В 2023 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, по которому ему грозило до десяти лет лишения свободы. Мошенники организовали преступную схему по отчуждению имущества завода «Энергомаш» в пользу подконтрольного им ООО «Индустрия».

21 августа суд Москвы арестовал Владимира Тебекина по ст. 210.1 УК (занятия высшего положения в преступной иерархии). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Бизнесмен пытался заключить контракт на военную службу в зоне СВО. Однако по ст. 210.1 УК, согласно закону, обвиняемый не может служить в армии РФ.

До этого суд освободил пятерых осужденных по делу бывшего министра РФ по делам открытого правительства Михаила Абызова, которого задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

Ранее в РФ задержали мецената и экс-депутата Дмитрия Володина.

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