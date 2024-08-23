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Названы последствия ратификации Римского статута МУС для Украины

Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности

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Shutterstock

Оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не включает в себя наказания за геноцид и преступления против человечности, поэтому суд сможет наказывать украинцев за это. Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу», — подчеркнул он.

По мнению Косачева, решение Киева является предательством собственных военнослужащих.

21 августа Верховная рада одобрила ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с оговоркой о ненаказании украинцев за военные преступления.

Юрисдикцию МУС не признают многие страны мира, в том числе Россия. Римский статут подписали 137 государств, при этом документ ратифицирован только в 124 странах.

Ранее политолог объяснил желание Киева присоединиться к МУС.

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