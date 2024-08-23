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Харрис назвала себя здравомыслящим президентом

Харрис считает, что будет реалистичным и практичным президентом

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Kevin Lamarque/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис считает, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства будет реалистичным и практичным лидером. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Харрис, в случае, если она займет Белый дом, то сохранит здравый смысл.

«Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений. Президентом, который ведет и слушает, реалистичен, практичен и обладает здравым смыслом», — заявила кандидат.

Харрис добавила, что планирует «всегда бороться за американский народ от здания суда до Белого дома».

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис на пост главы государства.

6 августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Ранее Клинтон высмеял Трампа и назвал его хорошим актером.

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Выборы в США — 2024
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