Стало известно о росте интереса россиян к готовой еде из-за нехватки времени

Горожанам не хватает времени на приготовление еды, в результате чего оборот рынка готовых рационов и продуктовых наборов после двухлетнего спада перешел к росту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, их рост по итогам года может составить 22%, до 18,4 млрд рублей. При этом, стремясь рационализировать расходы, граждане как правило отдают предпочтение бюджетным линейкам блюд.

«Коммерсантъ» также отмечает, что оборот рынка готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд в этом году может вырасти и в результате достичь порядка 18,4 млрд рублей. Аналитики считают, что таким образом рост может составить порядка 22% год к году.

Среди прочего аналитики установили, что оборот заведений общепита в России, по Росстату, в первом полугодии вырос на 5,4% год к году, до 1,56 триллиона рублей.

До этого заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов объяснил, как выбирать готовую еду, чтобы избежать отравления.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить готовую еду.