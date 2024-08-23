Киев потерпел поражение, которое в итоге стало символом, из-за своего хвастовства после налета боевиков на колонну группы «Вагнер» в Мали. Об этом пишет британская газета Times.

Газета отмечает, что после «хвастливых заявлений» из Украины на нее ополчились власти ряда африканских стран.

«Это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева после того, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН, требуя осудить предполагаемую поддержку Украины повстанческих группировок в Сахеле», - говорится в публикации.

До этого сообщалось, что власти Украины должны с осторожностью действовать в Африке и не повторять ошибок холодной войны. По мнению обозревателя катарского телеканала Тафи Мхака, Киеву необходимо принести извинения за свои шаги в пользу малийских повстанцев-туарегов перед Бакамо.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН. Там прозвучал призыв принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

Кроме того, Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Страну обвинили в поддержке террористических группировок в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Военные там сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля.

Ранее в Нигере сотни людей вышли на протест против поддержки Украиной террористов в Африке.