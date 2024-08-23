Россиянам дали советы, как выгодно тратить баллы от программ лояльности

Хотя почти три четверти россиян пользуются программами лояльности, только 21% получает от них максимум выгоды. Дело в том, что механизмы накопления и списания баллов до сих пор не до конца понятны, и люди по-прежнему больше доверяют кэшбэк рублями. Как получать максимум от бонусных программ, «Газете.Ru» рассказала Анна Лапада, директор по маркетингу сервиса Апельсин.

«Большинство россиян предпочитают минимальный денежный кэшбэк повышенному бонусному. При этом банки сегодня предлагают возврат рублями все реже, а партнерства с продавцами и поставщиками услуг переходят в плоскость экосистем. То есть кэшбэк теперь в основном приходит баллами, которые выгоднее всего тратить у компаний-партнеров», — объяснила она.

На первый взгляд, это ограничивает выбор пользователей. Но, как показывает практика, баллы и бонусы могут принести больше выгоды. Нужно лишь знать, как ими распоряжаться.

«Если еще несколько лет назад баллы можно было тратить только на оплату части покупки в конкретном магазине, то теперь все иначе. Практически у каждого есть банковская карта, а у каждой карты — программа лояльности. Банки же, в свою очередь, сотрудничают со сторонними компаниями, образуя целые экосистемы и мультисервисы. Поэтому, когда пользователь рассчитывается картой, ему возвращается кешбэк бонусами — а их можно потратить на что угодно у любого партнера банка», — рассказала эксперт.

Например, человек платит банковской картой в продуктовых магазинах и получает кэшбэк баллами. Их он может потратить не только на те же продукты, но и, к примеру, оплатить мобильную связь или даже купить медицинскую страховку. Или можно получать мили за покупки, а потом списывать их на расходы у авиакомпаний-партнеров: на билеты, покупку багажа, бронирование отелей и так далее. Существуют и сервисы с возможностью тратить баллы внутри собственных экосистем: получаешь кэшбэк за поездку на такси, оплачиваешь услуги на АЗС или заказ в сервисе доставки — и наоборот.

«Таким образом, программы лояльности с повышенным кэшбэком баллами позволяют оптимизировать бюджет и получать дополнительную выгоду. Для максимального профита можно пользоваться разными сервисами одновременно», — добавила она.

Некоторые программы лояльности позволяют оплачивать баллами и крупные покупки, причем почти полностью. Это такое инвестирование в миниатюре. Вы покупаете что-то, получаете бонусы, но не списываете их. И, когда накопится нужное количество баллов, оформляете заказ.

«Конечно, тут есть свои нюансы. Во-первых, важно определить главные источники получения баллов и пользоваться ими. То есть посмотреть, за покупки у каких продавцов придет максимальный кэшбэк, и пользоваться их услугами. Во-вторых, нужно следить, сколько действуют баллы после начисления. Если их долго не использовать, они могут сгореть — важно узнать условия заранее», — рекомендовала Лапада.

Если крупных покупок не планируется, кэшбэк бонусами поможет получить выгоду здесь и сейчас. Важно изучить ассортимент сервисов, за взаимодействие с которыми дают максимальное количество баллов — и в которых их выгоднее всего тратить.

«Также полезно мониторить акции в приложении банка или программы лояльности: часто бывает повышенный кэшбэк на определенные продукты, в какие-то дни недели или счастливые часы. Такой подход предполагает планирование покупок, но и выгода получается больше», — посоветовала специалист.

Выгоду можно приумножить, если копить и использовать не только бонусы от трат по карте, но и от самих магазинов. Например, некоторые сети продуктовых магазинов позволяют выбирать «любимые продукты» или предложения партнеров, за которые начисляется дополнительный кэшбэк.

Эксперт также поделилась несколькими лайфхаками, которые помогут получать больше баллов кэшбэка.

«Осознанно относитесь к покупкам. Изучите наиболее частые или объемные траты и посмотрите, в каких магазинах за них начисляют баллы. Внимательно просматривайте скидки и предложения на любимые товары. Не забывайте проверять банковские сервисы с кэшбэком: там можно отслеживать количество бонусов, новые акции и предложения партнеров. Разберитесь в программах лояльности ваших любимых магазинов. Проверьте, можно ли увеличить процент кэшбэка, например, подключаясь к услугам партнеров. Используйте несколько банковских карт для определенных трат: это позволит грамотно разделять расходы и получать выгоду от разных акций», — резюмировала Лапада.

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