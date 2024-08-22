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Спасатели вывели около 200 туристов из пожара на Домбае

Спасатели МЧС вывели 193 человека из лесного пожара в горах Домбая

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Спасатели МЧС РФ вывели 193 человека, включая 43 ребенка, из лесного пожара в горах Домбая (Карачаево-Черкесия). Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

В данный момент для туристов организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель (на высоте 1850 метров над уровнем моря. — Газета.Ru).

Сотрудники ведомства также прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки.

До этого сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара на Домбае. Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в котором нет задымления.

22 августа стало известно, что группа туристов застряла в ущелье Гоначхир, расположенном на горной территории Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. Причиной происшествия послужил сильный лесной пожар, который начался в данном районе региона еще вечером 21 августа.

Ранее группа туристок заблудилась в горах Бурятии.

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