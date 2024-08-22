11 поручений министра обороны России Андрея Белоусова выполняются под контролем оперативной группы Координационного совета Минобороны России, сроки поручений соблюдаются. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Под контролем оперативной группы выполняются 11 поручений министра обороны Российской Федерации, сроки соблюдаются. В части выполнения плана реализации дополнительных мер обеспечения территориальной целостности, защиты населения и объектов инфраструктуры Белгородской области выполнены 10 мероприятий плана», – подчеркнули в военном ведомстве.

Министерство обороны также подтвердило успешное завершение 15 мероприятий, связанных с доставкой оружия, военной техники и специализированного снаряжения, согласно графику.

До этого Белоусов поздравил командование и личный состав мотострелковой Мариупольско-Хинганской бригады с освобождением населенного пункта Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике. Министр отметил, что противник понес потери и «обратился в бегство». Белоусов обратил внимание на массовый героизм бойцов бригады.

Ранее Белоусов вручил участникам СВО «Золотые Звезды».