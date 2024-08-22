Четверо членов экипажа спасены при атаке ВСУ на паром в порту «Кавказ»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что были спасены четверо членов экипажа парома в порту «Кавказ», на который была совершена атака со стороны Вооруженных сил Украины, ведутся работы по спасению остальных членов команды.

«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли», — написал он.

Кондратьев добавил, что основной задачей на данный момент является спасение остальных людей из команды парома. Также, по его словам, необходимо принять меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.

Днем 22 августа очевидцы сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Позже информацию подтвердили в оперштабе. В результате удара на месте начался крупный пожар.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков позже уточнил, что на борту парома находилось 30 цистерн с топливом.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины.