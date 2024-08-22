Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели вывели туристов из района лесного пожара на Домбае

Спасатели вывели группу туристов из района лесного пожара на Домбае

close
100%
«Алексей Богодистов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алексей Богодистов»

Сотрудники экстренных служб вывели группу туристов из района лесного пожара на Домбае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, на этом участке нет задымления. Их жизни ничего не угрожает», – отметили в ведомстве.

В МЧС по Карачаево-Черкесии сообщили, что на территории Тебердинского национального парка пожарные ведут борьбу с возгоранием на площади 5 тыс. кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что тушение пожара в районе ведут 64 человека и 12 единиц техники.

22 августа стало известно, что группа туристов застряла в ущелье Гоначхир, расположенном на горной территории Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. Сообщалось, что выбраться из ущелья не могут семь человек. Причиной происшествия послужил сильный лесной пожар, который начался в данном районе региона еще вечером 21 августа.

Двумя днями ранее в Кош-Агачском районе Республики Алтай пропал турист из Новосибирска. Мужчина исчез во время перехода через перевал Маашей-Абыл-Оюк.

Ранее в Северной Осетии спасатели помогли юноше, которому в горах упал на голову камень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами