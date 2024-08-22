Спасатели вывели туристов из района лесного пожара на Домбае

Сотрудники экстренных служб вывели группу туристов из района лесного пожара на Домбае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, на этом участке нет задымления. Их жизни ничего не угрожает», – отметили в ведомстве.

В МЧС по Карачаево-Черкесии сообщили, что на территории Тебердинского национального парка пожарные ведут борьбу с возгоранием на площади 5 тыс. кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что тушение пожара в районе ведут 64 человека и 12 единиц техники.

22 августа стало известно, что группа туристов застряла в ущелье Гоначхир, расположенном на горной территории Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. Сообщалось, что выбраться из ущелья не могут семь человек. Причиной происшествия послужил сильный лесной пожар, который начался в данном районе региона еще вечером 21 августа.

Двумя днями ранее в Кош-Агачском районе Республики Алтай пропал турист из Новосибирска. Мужчина исчез во время перехода через перевал Маашей-Абыл-Оюк.

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