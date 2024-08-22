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Омская область направила курянам очередной гуманитарный конвой

В Курскую область доставят две фуры с гуманитарной помощью

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Телеграм-канал Хоценко о важном

В Курскую область направлен очередной гуманитарный конвой из Омской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
 
«Одну фуру, которую в ближайшее время доставят жителям Курской области, заполнили продуктами питания, предметами личной гигиены, одеждой и бытовой химией. Вторая машина адресована ребятам-омичам, которые сейчас несут службу в Курской области», — написал он.

При этом глава Омской области уточнил, что военнослужащим передадут два автомобиля УАЗ, строительные инструменты, маскировочные сети, медикаменты, а также печки-буржуйки.
 
«Благодарю всех жителей нашего региона, волонтеров, предпринимателей, общественные организации, национально-культурные и религиозные объединения Омской области, а также глав муниципалитетов за помощь в формировании груза. Омская область своих не бросает», — добавил Хоценко.

Ранее врио секретаря генсовета «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал, что силами партии в Курскую область было доставлено более 900 тонн гуманитарной помощи.

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