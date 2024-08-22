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В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже

В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна

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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Тушино устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней девочки, которая выпала из окна квартиры. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Фабрициуса, трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Ребенок выжил, пострадавшая госпитализирована с травмами. Подробности о состоянии девочки неизвестны.

По факту травмирования малолетней проверку проводит Тушинская межрайонная прокуратура, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге ребенок-инвалид остался без присмотра и выпал из окна. Мальчик с аутизмом и задержкой психоречевого развития находился в квартире, где проживает с матерью и бабушкой, находясь под присмотром последней. Оставшись без внимания на некоторое время, он залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа. Его нашли под окнами многоэтажки, бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение. Мальчик госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.

Ранее в Петербурге шестилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа.

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